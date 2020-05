La telenovela Balotelli si arricchisce di un ulteriore capitolo. L'attaccante, ormai in aperta rottura col patron del Brescia Massimo Cellino, ha deciso di non presentarsi alla seduta di allenamento prevista per le 9. Un segnale dello stato di grande tensione, alimentato dalle parole del presidente nei giorni scorsi e dalla decisione di non ricevere Balotelli nel suo ufficio nella giornata di giovedì per un confronto. Lo strappo finale e la rescissione anticipata del contratto appaiono sempre più vicini.