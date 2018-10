Se non è un derby del Lago di Garda, anche se solo di mercato, poco ci manca.



​Brescia e Verona sono infatti entrambe sulle tracce di Geremy Lombardi, 22enne attaccante cresciuto nelle giovanili dell'Inter e transitato anche da Parma.



​Punta centrale, all'occorrenza capace di agire anche come attaccante d'appoggio, Nazionale della Repubblica Dominicana ma in possesso del passaporto italiano, tanto da aver militato in passato anche in diverse Under azzurre, Lombardi fino a qualche anno fa erano ritenuto uno dei prospetti più interessati presenti nei vivai del nostro paese. Qualche guaio fisico di troppo ne ha però rallentato la crescita impedendogli di esplodere ad alti livelli. Adesso che ha ritrovato la forma ideale è però pronto a mantenere quella promessa non ancora mantenuta.