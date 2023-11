Il Brescia ha deciso di non aspettare la pausa e di cambiare subito guida tecnica, anche se Daniele Gastaldello sta guidando l'allenamento odierno. Come riporta Bresciaingol.it, il club lombardo ha avuto diversi colloqui con vari allenatori: da Davide Nicola, che ha declinato l'offerta, a Luca D'Angelo, per cui ci sarebbe un ostacolo legato all'ingaggio, fino a Roberto Venturato. Nelle ultime ore, però, il nome che è balzato in testa è quello di Stefano Vecchi: pronto un contratto sino al 2025 con un ingaggio da 150mila euro a stagione.