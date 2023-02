Brescia festeggia la Coppa Italia di basket vinta a Torino, ma rischia la retrocessione in Serie C nel calcio. Sabato pomeriggio è arrivata un'altra sconfitta per 1-0 sul campo del Benevento, lanciato dal gol di Tello, che fa sprofondare la squadra lombarda al penultimo posto in classifica nel campionato di Serie B.



Il presidente Cellino pensa all'ennesimo cambio di allenatore, ma la situazione è enigmatica. Infatti la squadra di capitan Bisoli ha fatto sapere di essere con l'attuale tecnico Possanzini, invece il direttore sportivo Perinetti vorrebbe richiamare in panchina lo spagnolo Clotet, esonerato due volte in questa stagione. L'idea di Cellino è quella di dare fiducia a Gastaldello, suo ex difensore e già vice di Clotet. Intanto oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti in vista del turno casalingo di sabato prossimo contro il Bari terzo in classifica.