Brescia-Fiorentina (calcio d'inizio alle ore 20.45, diretta tv su Sky Sport) è il posticipo che chiude l'ottava giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa hanno il dubbio Balotelli, alle prese con un problema fisico al ginocchio: in caso di forfait, è pronto Ayé ad affiancare Donnarumma in attacco. Dall'altra parte Montella conferma la premiata ditta Chiesa-Ribery.



PROBABILI FORMAZIONI

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateju; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Donnarumma, Balotelli (Ayé). All. Corini.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Ribery. All. Montella.

Arbitro: Calvarese.