Il capitano del Brescia, Daniele Gastaldello, ha parlato nel prepartita della sfida contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: "Balotelli? Mario, nonostante quello che è successo domenica, l'ho visto molto tranquillo, motivato a far bene come è sempre stato da quando è arrivato. E' un ragazzo che vuole rimettersi in gioco, che vuole dimostrare a tutti che è in grado di dare il suo contribuito alla causa Brescia. Noi, però, dobbiamo dargli una mano perché non possiamo pretendere che risolva le partite da solo, siamo una squadra e se lo siamo diventa più facile perché lui può dare quel qualcosa in più"