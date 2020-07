Daniele, capitano del, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo, chiudendo così la sua carriera. E in conferenza stampa, alla vigilia della sfida contro la, rivive la sua carriera: "Non so cosa farò dopo, domani sarà la mia ultima partita, ma è una decisione presa insieme alla società. Sono orgoglioso di quello che ho fatto. È arrivato il mio momento, cercherà di godermi tutto al massimo. Domani sarà l'ultima partita contro la Sampdoria, ho militato tanto lì e ho vissuto tante emozioni. È difficile esprimere quello che sento dentro, ma sento molta gioia e molta serenità"."Non li posso paragonare, sono due persone diverse. Sono due giocatori fortissimi che mi hanno impressionato, non è consuetudine giocare con giocatori così. Poi tutti hanno tutti i propri difetti. Mi dispiace molto per Mario, ero convinto che fosse il giocatore in più per il Brescia. Quello che è stato Baggio negli anni indietro. Per come è finita mi dispiace tantissimo. Non sta a me giudicare, ci ho parlato a quattr'occhi e sa quello che penso"."Le emozioni non puoi viverle prima, voglio viverle e godermele fino alla fine. Non sarà facile giocare contro la Sampdoria, ma meglio queste emozioni che altro: sono orgoglioso di quello che ho fatto. Cosa mi mancherà? Non lo so, posso saperlo solo tra sei mesi (ride, ndr)"."La carriera di Sandro è abbastanza segnata. In questi due anni ha fatto vedere tanto, ma ha ancora tanto da poter dare. Gli ho dato tanti consigli: questo mondo ti porta in alto facilmente, ma ti riporta in basso e ti dà le mazzate. Se uno ha dei valori solidi può vivere le oscillazione del calcio in maniera più serena. In questo modo puoi concentrarti e non pensare alle stupidaggini".