Daniele Gastaldello, difensore del Brescia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida con il Milan: "Abbiamo voglia di fare una bella figura, i punti ci servono, dobbiamo farli. Anche le squadre che sono al pari nostro fanno risultati importanti, dobbiamo farli anche noi. Si può fare se mettiamo in campo tutto noi stessi e magari troviamo un Milan un po' giù".



SU IBRAHIMOVIC - "L'abbiamo studiato in settimana, abbiamo studiato qualche contromossa, è un attaccante dal livello mondiale, sono contento sia tornato in Italia. E' un campione, speriamo sia in una serata sbagliata stasera".