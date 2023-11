Il Brescia corre a rilento in campionato e fatica a raccogliere punti. Le 4 sconfitte consecutive arrivate nelle ultime 4 sfide fanno vacillare la posizione di Daniele Gastaldello, tecnico delle Rondinelle. Al suo posto, come riporta Sky, il club pensa a Stefano Vecchi, ex allenatore della Ferlpisalò, passato anche dalle panchine di Inter, Venezia e Sudtirol.