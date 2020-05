Il capitano del Brescia Daniele Gastaldello ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, nella quale si dice contrario alla possibile ripresa del campionato: "Non ci sono i presupposti per riprendere, non ci sentiamo sicuri. Abbiamo paura, tutti noi qui a Brescia conosciamo qualcuno che ha perso un familiare a causa del virus. Ci chiedono di giocare, di concentrare dodici partite in un mese e mezzo. Non è giusto, la salute dei giocatori viene messa a rischio. Parlo a nome personale e per i miei compagni: se il prezzo della ripresa è farci male, non ne vale la pena. Chi deve decidere decida, non si può rimandare ancora. La Uefa dice che il campionato deve finire a inizio agosto, siamo alla prima settimana di maggio e non ci siamo ancora allenati. Ripresa allenamenti di alcune squadre? Non è stato giusto partire scaglionati. Noi a Brescia ancora non abbiamo ricominciato, e non siamo gli unici. Tutte le squadre di Serie A avrebbero dovuto riprendere nello stesso momento".