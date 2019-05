Il difensore e capitano del Brescia Daniele Gastaldello, dal palco del premio Gentleman, ha parlato della promozione: "L'anno scorso ci siamo salvati all'ultimo, quest'anno volevamo provare a far bene e invece abbiamo stupito tutti arrivando addirittura primi in classifica. È una grande soddisfazione, una vittoria di gruppo che nessuno avrebbe immaginato".



SUL PALERMO - "Dispiace molto, noi abbiamo una società e un presidente serio e ambizioso. Ora però sarà dura, la Serie A è competitiva e servirà molto di più di quanto fatto fino ad oggi per salvarci.



SU TONALI - "Che Cellino lo terrà ne sono straconvinto: ha esperienza e saprà gestire al meglio la situazione. Sandro ha dimostrato di essere un grande giocatore, ma ha ancora 20 anni e per questo può crescere e rovinarsi allo stesso tempo. Perciò serve equilibrio, dovrà migliorarsi giorno dopo giorno. Ci ha dato una grossa mano, ma ancora ha ampi margini di miglioramento. Brescia lo sostiene".



SU BARZAGLI - "Ho avuto la fortuna di giocarci insieme al Chievo. È stato insieme a Chiellini il difensore italiano più forte degli ultimi tempi. È un modello da portare ai giovani".