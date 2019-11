Il neo-tecnico del Brescia Fabio Grosso ha commentato a Sky Sport il pesante ko contro il Torino: "Il doppio rigore ha condizionato la partita e il cartellino rosso l'ha decisa, ma era evitabile visto il fallo precedente. Mi è piaciuta la reazione della ripresa, dove avremmo potuto riaprirla, poi il terzo gol ci ha tagliato le gambe mentre provavamo a risalire la china, da lì siamo diventati slegati e questo non va bene. Per la salvezza serviranno entusiasmo e spensieratezza " .



Sulla sostituzione di Balotelli: "Eravamo sotto di un uomo e rincorrere gli avversari non era la sua caratteristica principale: era il cambio più giusto da fare".