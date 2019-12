Zero punti in tre partite, dieci gol subiti e zero fatti. Lo score di Fabio Grosso sulla panchina del Brescia è sin qui decisamente deludente. O meglio, tragico. Le Rondinelle rischiano sempre più, e il 3-0 subito ieri nel derby contro l'Atalanta potrebbe lasciare strascichi pesanti.



Secondo quanto riferisce Sky, il patron Massimo Cellino potrebbe tornare sui propri passi e rivedere la scelta di poche settimane fa. Grosso, infatti, è vicino all'esonero, con Eugenio Corini primo candidato per tornare sulla panchina dei lombardi. Al momento, però, manca ancora il sì dell'ex centrocampista.