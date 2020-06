La tifoseria organizzata del Brescia si schiera contro Mario Balotelli. Come si legge su Tuttosport, il leader della Curva Nord ha pubblicato questo post: "Chi porta in tribunale la mia maglia non merita rispetto. Bresciani si nasce, non si diventa". Chiaro il riferimento all'attaccante, che ha messo in mora il Brescia per il mancato pagamento del mese di marzo.