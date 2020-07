Giorgio, nuovo direttore sportivo del, si presenta in conferenza stampa: "Parlare in questo momento ha poco senso. Bisogna fare e agire, io sono sempre per il fare. Penso che quando si fa bene non vince solo una squadra, vince la società e tutto il rapporto che si crea con l'ambiente. Speriamo di creare un bel clima per poter far tornare la squadra in A, speriamo di fare bene"."Conosco Cellino da quando è entrato nel calcio, c'è stato sempre un buon rapporto. Oggi si è creata questa possibilità, il presidente ha competenza calcistica. È un decisionista, prende di petto le situazioni e non ci gira intorno. La sua competenza è stimolante, non puoi raccontargli favole, devi rispondere concretamente. Poi è un rapporto diretto, non te le manda a dire. Mi auguro di portare un contributo, nessuno viene a fare il fenomeno. Si viene a contribuire con la propria esperienza. Il passato ti dà sostanza, ma non si vive soltanto di passato. Io spero di ripetermi anche con il Brescia, il nostro obiettivo è quello di ritornare immediatamente in serie A"."Intanto è l'allenatore attuale. Cellino lo conosce benissimo, ho avuto un breve colloquio con il mister per capire la situazione. Tutti dobbiamo vedere e valutare, ci vuole anche il tempo del confronto. Gli automatismi nel calcio sono da considerare, bisogna tener conto di motivazioni e idee"."Ancora non è ufficiale. Ieri mi ha chiamato e ci siamo capiti al volo. Se viene è sicuramente una persona di grande spessore per il Brescia. Cercherà di portare il contributo di idee e filosofia, da poter ripetere poi negli anni. Cercheremo di attingere alla sua esperienza, ma prima aspettiamo l'ufficialità".