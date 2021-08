Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, parla dopo l'eliminazione in Coppa Italia, arrivata ai rigori per mano del Crotone: "Dispiace uscire sconfitti in una partita così, abbiamo avuto occasioni clamorose sullo 0-0. Mi è piaciuto lo spirito, la voglia, dispiace per il risultato, i ragazzi non lo meritavano, però è lo spirito giusto. E' chiaro che non potevamo essere al massimo, qualcuno è arrivato da poco, altri arriveranno. Venire a Crotone e giocare così è un motivo di grande soddisfazione per me".