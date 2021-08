Filippo Inzaghi, allenatore del Brescia, parla in conferenza stampa in vista della sfida di lunedì contro il Crotone, valida per la Coppa Italia. Tra le altre cose, l'ex Benevento, ha parlato anche di mercato: "Palacio? Non va convinto, sa quello che penso di lui. Deve prendere lui la decisione, venire volentieri a Brescia e sposare il nostro progetto per darci una mano. Ora, però, sono concentrato sui miei e voglio che si faccia una grande partita in Coppa Italia. Crotone è un campo storicamente difficile e ci aspettiamo senza dubbio una partita dura"