L'erede di Sandro Tonali è già in casa. Il Brescia - e in particolare il presidente Massimo Cellino - è convinto che Mattia Viviani, centrocampista centrale classe 2000, possa essere il sostituto del talento destinato al salto di qualità (l'Inter è in pole position sulla Juve) nella prossima finestra di mercato. Viviani ha totalizzato 3 presenze in Serie A in questa stagione.