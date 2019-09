Il Brescia ha deciso di portare, in questo campionato, solamente otto uomini in panchina: la disposizione è arrivata dal presidente Massimo Cellino, che è molto scaramantico. ​Sempre la stessa storia, contro il Cagliari, il Milan, il Bologna, l’Udinese, la Juventus e ora al San Paolo, visto che come cambi avrà a disposizione Alfonso, Mateju, Gastaldello, Zmrhal, Ayè, Matri, Morosini e Romulo. Si tratta di un numero non casuale, visto che otto erano i giocatori che nella scorsa stagione in Serie B si potevano portare e considerato che l’annata si è conclusa con una promozione in A.