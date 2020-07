Luigi Delneri si appresta a diventare il nuovo direttore tecnico del Brescia. Anche se dopo l’incontro di ieri tra lui, il presidente Massimo Cellino e il d.s. Stefano Cordone sembra quasi che possa essere il “commissario” della gestione di Diego Lopez. Il buonsenso, dunque, spinge per la strada che porterà Delneri a essere il direttore tecnico della squadra a partire dalla prossima stagione (a meno di tracolli nei prossimi giorni) con Lopez in panchina. Sempre che Lopez dia un senso al finale di stagione (la squadra che deve reagire) altrimenti, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, lo scenario che porta ad Alessio Dionisi (se salva il Venezia in B) si rafforzerebbe.