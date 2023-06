Le situazioni di Sampdoria e Reggina sono quelle più 'calde' in vista della Serie B 23/24. L'iscrizione dei due club, entrambi molto indebitati, non è scontata: i calabresi in particolare, hanno presentato un piano di ristrutturazione del debito. Resta da capire se verrà accettato o meno, ma intanto il Brescia si è portato avanti sperando nel ripescaggio dopo la retrocessione in Serie C.



La Leonessa in particolare, ha denunciato la Reggina, sottolineando come "la procedura per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione della Reggina, ed i documenti depositati, siano caratterizzati da innegabili errori, incongruenze, omissioni ed anomalie". Nell'esposto - si legge - "L’interesse del Brescia Calcio discende dalle differenze, in termini economici, reputazionali e di tutela della propria storia sportiva, che deriverebbero dalla partecipazione al Campionato di Serie B, piuttosto che a quello di Lega Pro". Insomma secondo il Brescia ci sono "macroscopici errori" nel piano presentato dalla Reggina: a breve sono attese novità.