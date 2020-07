: Non può molto sul gol di Correa, era peggio di un rigore. Nega la gioia del gol a Luis Alberto da fuori con una bella parata, poi chiude la saracinesca su Immobile. Si supera su Milinkovic, su Immobile, veramente un baluardo.Dalla sua parte Jony non è che sia proprio un fulmine, lo contiene come può e prova anche a proporsi. Fa il suo.: Con il suo reparto sul gol di Correa dormicchia, prende un giallo sacrosanto per un fallaccio su Immobile, ma in generale prova a tenere la linea e si dimostra ordinato. Per un 2002 una prova comunque solida, nonostante le molte folate Lazio.Poca cosa l'opposizione sul gol di Correa, per il resto gara molto precisa, prova a tenere, con l'esperienza dei suoi 37 anni suonati. Esce stremato.(Dal 31' st Semprini s.v.)Dalle sue parti c'è Lazzari che ha gamba ed è in ottima forma, ma in generale prova ad opporsi come può, spesso intercettando palloni altrimenti molto pericolosi.: Dalla sua parte la vita è complicata, Lazzari corre veramente tanto e non lascia spazio nemmeno in ripartenza. Nella ripresa prende un po' le misure.Soffre un po' il palleggio della Lazio, raramente riesce ad aiutare i suoi ad uscire palla al piede.Chiaramente tutta la qualità passa dai suoi piedi, gli altri spesso sono comprimari della sua visione. Rischia con una brutta botta a Luis Alberto, il problema è che a volte predica proprio nel deserto.: Prova qualcosina, Jony qualcosina concede, gioca a piede invertito e a volte è un po' prevedibile.Di lui si ricordano un paio di aperture non male nel primo tempo e poco altro, se non tanta corsa per coprire in fase difensiva. Generoso.(Dal 43' st Ndoj s.v.)Che chance clamorosa nel primo tempo di testa! Uno dei più pericolosi, ci prova, ha idee intelligenti. Punta vera.Mette i suoi con buon ordine, la squadra si impegna e rimane in partita per un'ora abbondante, senza rischiare troppo. Non si può chiedere di più ad una squadra da ricostruire.