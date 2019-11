Hellas Verona-Brescia 2-1 (primo tempo 0-0)



Joronen 6: gol subiti dove poco poteva fare.



Mangraviti 6: in difesa è l'unico che sembra essere più concentrato sulle marcature, cercando di rattoppare anche gli errori dei compagni.

(1' s.t. Ndoj: s.v.)



Cistana 5,5: Verre dalla sua parte trova spesso l'imbucata vincente. Poco apporto anche in fase di ripartenza.



Martella 5: un poco troppo nervoso, lascia le marcature a volte più larghe del dovuto.

(39' Curcio: s.v.)



Sabelli 6: cerca di dare un apporto sulla fascia, con



Bisoli 6,5: uno dei migliori dei suoi. Lotta e ci mette sempre il fisico nei contrasti, oltre che essere quasi sempre al centro dell'azione.



Tonali 5,5: poca precisione nei passaggi e soprattutto un poco fuori dall'azione.



Romulo 5: ​si trova poco con i compagni e sbaglia spesso di misura le giocate. partita insufficiente



Mateju 6: primo tempo sotto tono, poi trova più spazio e gioca sicuramente meglio.



Donnarumma 5,5: troppo poco pericoloso. Non riesce a farsi spazio tra la difesa gialloblù, che spesso lo anticipa e lo annulla.

(31' s.t. Matri 6: sicuramente meglio del compagno, più pericoloso e più al centro dell'attacco.)



Balotelli 7: ci prova fino all'ultimo. Suo il gol che poteva rimettere in carreggiata la squadra e una traversa nel primo tempo.





All. Corini 5,5: Brescia che per lunga parte della gara si aggrappa alle giocate di Balotelli. Corini è sembrato un poco spaesato soprattutto nella fase centrale della partita.