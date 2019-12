Spal-Brescia 0-1



Joronen 7,5: Non deve compiere grosse parate. Quando è chiamato in causa risponde presente soprattutto sul rigore di Petagna



Sabelli 6,5: Spinta e qualità sulla destra. Sembra un nuovo giocatore rispetto a quello visto nelle ultime settimane.



Chancellor 6: Meglio rispetto alle ultime uscite. Fa valere il fisico ma pecca ancora molto in fase d’impostazione.



Castana 6,5: Ottima prestazione dopo qualche passaggio a vuoto. Insuperabile di testa fa valere anche la propria grinta sull’avversario. Bene anche in fase di impostazione: come chiede Corini da lui è partita spesso l’azione.



Mateju 6,5: Vince il ballottaggio con Martella dimostrando di meritare la chance. Buonissima prestazione sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva dando modo alla squadra d’avere spinta sulla mancina.



Bisoli 6,5: Ritrova il campo con Corini e lo macina a suon di chilometri. E’ giocatore indispensabile per l’equilibrio della squadra e si vede.



Tonali 7: Partita di sostanza e di qualità, l’ennesima prova da grande protagonista. A discapito dell’età dimostra di sapere quando usare la sciabola e quando il fioretto.



Ndoj 5,5: Troppo falloso e poco concreto, un limite che il centrocampista albanese non ha ancora perso. Corini corre ai ripari togliendolo nella ripresa.



(Dal 21’st Magnani 5: Entra e commette un rigore sanguinoso che fortunatamente Joronen neutralizza da campione. Sciagurato).



Romulo 5,5: E’ il peggiore dei suoi. Fatica a trovare i tempi d’inserimento sbagliando tantissimo in fase d’impostazione. Dai suoi errori nascono le occasioni per la Spal in ripartenza. Azzecca la sgroppata vincente e la palla in area di rigore per il gol della vittoria.



Balotelli 7,5: E’ il più intraprendente dei suoi. Corre, lotta e pressa come ha chiesto Corini. Berisha si supera su una conclusione da distanza ravvicinata a negargli la gioia del gol. Gol che trova meritatamente nella ripresa sfruttando un rimpallo. L’esultanza con pugno chiuso vale molto anche in chiave mercato.



(Dal 25’st Aye 6 Sufficienza per la vittoria ma deve sbagliare meno).



Torregrossa 6: Gioca spalle alla porta aiutando la squadra a creare occasioni da rete. Si mangia un gol fatto inciampandosi davanti alla porta ma è comunque uomo chiave per l’attacco.



(Dal 33’st Donnarumma 5: L'errore a porta vuota in contropiede nel finale è da matita rossa).



All. Corini 7: Torna sulla panchina del Brescia e dimostra a Cellino d’aver sbagliato a cacciarlo 28 giorni fa ma di aver avuto il coraggio di richiamarlo. Osannato dal pubblico del Brescia per tutta la partita la vittoria è figlia del carattere e della determinazione diffusa in settimana ai suoi giocatori.