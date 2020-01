Brescia-Cagliari 2-2



Joronen 8: Compie parate miracolose a tenere in piedi ed in vita la sua squadra. Solo Joao Pedro riesce a perforarlo con un perfetto stacco di testa e su rigore. Il Brescia ha il suo muro finlandese.



Sabelli 6,5: Intraprendente come sempre spinge come un forsennato sulla corsia di destra. Sfiora il grande gol su calcio di punizione nel primo tempo.



Cistana 5,5: In difficoltà nel confronto con Joao Pedro. L’attaccate del Cagliari lo sovrasta nel gol dell’1-0. Commette troppi errori.



Chancellor 6: Non in giornata di grazia. Sbaglia subito in intervento dando vita all’occasione di Simeone. Per tutta la giornata soffre la velocità del gioco della squadra di Maran. Coglie una traversa.



Mangraviti 5,5: Vince il ballottaggio con Martella ma soffre il duello con Cigarini. Non è un caso che il Cagliari per tutto il primo tempo attacchi dalla sua parte.



Romulo 5,5: Gioca la sua partita senza infamia e senza lode. Da lui ci si aspetterebbe qualcosa di più sotto il profilo della costanza di rendimento. Sciagurato il passaggio in area di rigore per il fallo di Tonali.



Tonali 6,5: Chirurgica la punizione che porta al pareggio di Torregrossa. Gioca con la solita grande personalità dimostrando, se mai ce ne fosse bisogno, di essere un giocatore pronto per grandi traguardi in carriera. Unico neo ma non troppo per colpa sua il rigore causato su Simeone.



Ndoj 5: Sbaglia un gol clamoroso dopo una corta respinta di Olsen. Viene ammonito per troppa generosità ma si prende troppe pause dentro una partita. Migliorando quelle qualità potrebbe essere determinante.



(dal 1’st Dessena 6: Gradito ritorno dopo il grave infortunio subito contro la Fiorentina.



Spalek 5: Un pesce fuor d’acqua per tutto il primo tempo. Dal punto di vista tattico potrebbe essere anche importante per Corini ma la sostanza è un’altra cosa. Non a caso all’intervallo rimane negli spogliatoi.



(dal 1’st Bjarnason 6: In campo per tutta la ripresa dopo un solo allenamento. Gli manca il ritmo partita e si vede ma la tempra de “vichingo” è quella ottimale per puntare alla salvezza).



Torregrossa 7,5: Segna il suo secondo gol in carriera mettendo in rete di testa un cioccolatino di Tonali. Il terzo è una chicca con una bomba da venticinque metri. Lotta con grande coraggio trascinando la squadra con la sua grinta. Devastante.



Donnarumma 5: Ha la grande chance di partire dal primo minuto ma non la sfrutta. Gioca una partita anonima senza lasciare traccia della sua presenza in campo.



(Dal 28’st Balotelli 4: La sua partita dura 8’ quando, dopo un fallo, manda platealmente a quel paese l’arbitro prendendo due cartellini gialli nel giro di 30 secondi. La prima “Balotellata”)



All. Corini 6: Ha il merito di aver cambiato volto al suo Brescia nel corso della ripresa ponendo fine alle continue e ripetute incursioni sulla sinistra della squadra di Maran. Il coraggio chiesto alla vigilia si vede e si materializza sul campo. Non è colpa sua se la squadra commette errori e Balotelli commette una delle sue “Balotellate”