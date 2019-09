Joronen 6: incolpevole sui gol del Napoli, sicuro in uscita



Sabelli 6: spinge molto e costruisce, in asse con Bisoli, le occasioni migliori per il Brescia



Cistana 5.5: soffre molto gli interscambi del Napoli e la velocità di Mertens



Chancellor 5: Llorente gli prende il tempo spesso e volentieri, manca ancora dei tempismi giusti per esser una certezza in massima serie



Martella 5.5: spinge meno di Sabelli, chiamato a compiti difensivi più stringenti, ma non sfigura (dal 23' st Mateju 6: spinge più del compagno, accompagnato dall'entusiasmo bresciano del finale di gara)



Bisoli 6: tanta consistenza, qualche buona progressione, in una gara difficile dove merita la sufficienza



Tonali 7: segna un gran gol annullato dal VAR. Dimostra, però, di esser già pronto per una top europea per qualità nella giocata e rapidità di pensiero. Disegna l'assist per il gol di Balotelli



Dessena 5.5: prova di sacrificio, ma di scarsa visibilità. Corini lo toglie per dare più sostanza all'attacco negli ultimi minuti (dal 27' st Romulo 6: entra nel momento di massima spinta dei suoi e si muove bene a ridosso dell'area di rigore



Spalek 5: si vede con il contagocce, prova nei primi minuti a legare i reparti, ma fa fatica ad entrare nel vivo (dal 40' st Matri sv)



Balotelli 6.5: ci prova fin dai primi minuti e raccoglie i frutti dei suoi sforzi a metà ripresa. Beffa Ghoulam e di testa la mette alle spalle di Ospina



Donnarumma 6: lotta come un matto, si sposta su tutto il fronte offensivo e merita un'ampia sufficienza per l'impegno mostrato



All. Corini 6.5: il Brescia, dopo la gran figura fatta con la Juve, fa lo stesso anche con il Napoli. Salvezza garantita se continua così