Brescia-Fiorentina 0-0



Joronen 7: Compie tre grandi parate nel primo tempo a dimostrazione di ottima affidabilità



Sabelli 5,5: Spinge forte ma non sempre con precisione. Contiene bene le incursioni degli attaccanti della Fiorentina, in fase di impostazione sbaglia un po’ troppo



Chancellor 6,5: Giganteggia di forza nell’area di rigore del Brescia. D’astuzia e d’esperienza riesce ad essere efficace per la causa del Brescia.



Cistana 7: Il recupero su Chiesa in extremis in scivolata da la dimostrazione di un giocatore in forte crescita. Sicuro e determinato disputa una partita da applausi



Mateju 6: Sufficienza piena per un giocatore che sostituisce alla grande l’infortunato Martella.



Bisoli 6,5: Meno lucido del solito ma con la costanza di un veterano. Ennesima partita di coraggio e di sostanza in attacco come in difesa



Tonali 7: Il freso esordio con la Nazionale lo galvanizza. Si vede annullare il gol del vantaggio di Ayè dopo una straordinaria azione personale. Cala nella ripresa dopo aver speso tantissimo



Dessena 6,5: La sfortuna si accanisce ancora una volta su questo giocatore. L’intervento durissimo di Pulgar sulla caviglia lo manda all’ospedale. Fino a quando è in campo è utilissimo alla causa.



(dal 10’st Spalek 5,5: Da chi entra in campo nella ripresa ci si aspetta sempre qualcosa di diverso specialmente sul piano del dinamismo. Su ogni fronte stecca)



Romulo 5: Rispetto alle ultime apparizioni appare in difficoltà soprattutto fisica. Poco coinvolto e mai veramente nel vivo del gioco



(33’st Zmhral 5,5: Entra nel finale ma non incide sbagliando quello che non dovrebbe sbagliare)



Donnarumma 5: Fornisce l’assist vano del gol di Ayè. Per il resto si vede molto poco, spesso sovrastato dai difensori della Fiorentina.



(dal 1’st Balotelli 6: In campo dal primo minuto della ripresa. Il problema al ginocchio forse era una scelta tecnica. Poco servito dai compagni ma è l’unico a provarci ed andare vicino alla rete del vantaggio nella ripresa)



Ayè 6: L’ennesima chance dal primo minuto viene sfruttata abbastanza bene dal francese. Un gol annullato e qualche buona giocata. Nella ripresa fatica a trovare varchi per pungere



All. Corini 6: Con Balotelli in panchina lancia Ayè dal primo minuto. Scelta che aveva pagato se Calvarese non avesse annullato. Tatticamente perfetta la prestazione della squadra manca forse un po’ di fantasia negli ultimi 30 metri con pochissime occasione da gol create