Brescia-Bologna 3-4



Joronen 5,5: errore di valutazione in occasione del gol di Bani. Nulla può sulle altre marcature del Bologna.



Mateju 5,5: soldatino sulla corsia mancia. Sostituisce l’infortunato Martella ma lo fa male. Demerita sulla marcatura in occasione di due dei quattro gol del Bologna



Chancellor 6: perde il duello aereo con Bani in occasione del gol del 2-1. Da solo non può fare miracoli.



Cistana 7: primo gol tra i professionisti per il ragazzo bresciano. Personalità, coraggio e grande tempra con la ciliegina del primo sigillo in Serie A. Crolla nel finale come tutto il Brescia.



Sabelli 5,5: quando deve spingere lo fa in maniera corretta. Fatica eccome in fase difensiva



Bisoli 6,5: mette in mostra quelle che sono le sue caratteristiche: corsa, volontà e dinamismo. Amara festa per la fascia di capitano al braccio ed il rinnovo triennale



Tonali 6,5: è la mente e il braccio del gioco del Brescia. Dai suoi piedi iniziano le azioni e la manovra del Brescia. Bravo anche in fase d’interdizione, l’ultimo a mollare.



(dal 78' Spalek SV: entra e non incide)



Dessena 4,5: lascia in dieci il Brescia per un errore grave: già ammonito si lascia cadere in area di rigore dopo soli 3’ della ripresa venendo punito per simulazione. Sciagurato.



Romulo 6,5: Corini lo schiera trequartista, un ruolo che il brasiliano interpreta alla grande. Cala alla distanza e viene sostituito.



(dall’85’ Matri SV: entra in modo tardivo sul campo. Non incide)



Donnarumma 7 una sentenza in area di rigore. Due tiri, due gol. Dimostra di essere un bomber vero in grado di segnare in ogni categoria anche se non basta.



(dal 65’ Zmrhal 5: entra nel momento meno felice della partita e affonda con i compagni)



Ayè 5: la corsa e la volontà non mancano al giovane attaccante francese. Si vede poco e quando lo fa non è sicuramente impeccabile





All. Corini 5: posizionare Romulo sulla trequarti manda in tilt il Bologna. L’espulsione di Dessena manda in confusione anche lui tenendo in campo Ayè togliendo Donnarumma. Tardivo l’ingresso di Matri.