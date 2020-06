Sempre pronto, sempre presente e soprattutto attento. Grandissima parata su Destro nel primo tempo,: Solita gara perfetta dell'esterno. Assist al bacio per Donnarumma. Ennesima prestazione positiva di un campionato straordinario.Gioca una buona partita da centrale. Si fa valere di testa ed in anticipo guidando con ottimo temperamento la difesa. Senza Chancellor e Cistana si prende lui la responsabilità di guidare la retroguardia.Meno sicuro rispetto alla gara con la Fiorentina. Nel primo tempo buca clamorosamente una palla lanciando Destro a rete. Commette fallo (?) su Romero per il rigore del 2-1. SpaesatoPrimo gol in Serie A per l'esterno adattato a sinistra lui che è destro. Ripaga alla grande la fiducia di Diego Lopez dimostrando di poter essere molto utile.(dall 23'stEntra e come a Firenze sbaglia l'approccio alla partita)L'islandese è l'emblema d un Brescia diverso rispetto a quello visto fino a prima del lockdown. Arrivato in condizioni fisiche precarie dimostra che se sta bene e si allena con regolarità è un elemento prezioso per il centrocampo di Lopez.(dall'38'st: E' l'unico della panchina che entra e da segni di vita. Prova due volte a scardinare la difesa del Genoa senza fortuna e soprattutto con poca assistenza)​: Prestazione sottotono del mediano uomo mercato di questa estate. Sbaglia tanto nel primo tempo e nella seconda parte di gara cala vistosamente.(dall'37'st: esordio in Serie A per un giovane che appena entrato ha la palla della vita ma la spedisce in curva)Cuore, grinta e corsa al servizio della squadra. Uomo immagine della voglia del Brescia di tenersi stretta la categoria. Macchia la sua prestazione concedendo il rigore del 2-2.: Come a Firenze è l'uomo meno in vista dell'attacco. Gioca soprattutto a schermo del centrocampo andando in pressione sui portatori di palla del Genoa. Si vede pochissimo.(dall'27'st: Dimostra di essere un pesce for d'acqua rispetto alla categoria)Il bomber è tornato. Secondo gol consecutivo in campionato. Dimostra d'essere un attaccante ritrovato. Peccato non basti per ritrovare la vittoria.: Quando c'è si sente. Catalizza tutte le manovre d'attacco del Brescia. Il suo valore aggiunto aumenta quello del Brescia. In crescendo dal punto di vista fisico dopo i problemi del post lockdown.(dal 23'st: Tiene fede alla regola di chi subentra a gara in corso e non incide): Fino a quando l'undici di partenza regge si vede la mano dell'allenatore. Non appena deve attingere forze fresche dalla panchina Lopez cambia il volto della squadra ma non è colpa sua. Se il Brescia è vivo e lotta è tanto merito suo.