: Si dimostra portiere affidabile, di classe e di sostanza. In più di una occasione tiene a galla i suoi con le sue manone e i suoi guantoni. Uomo ragno.Meno propositivo del solito causa anche la forza del Verona che lo costringe a difendere più che offendere. Ma il suo lo fa portandosi a casa una buona sufficienzaCome a San Siro è in fase d'apnea e quando non sei lucido commetti tanti errori. Nel primo tempo molte sbavature, migliora nella ripresa.Buona prestazione al cospetto di un Di Carmine in ottima forma. Gioca sull'anticipo limitando al massimo le sortite offensive dell'attaccante gialloblù. Fresco dei 18 anni compiuti in settimana guida la difesa come un veterano e trova un gol importantissimo, il primo in Serie ATorna titolare e non sfigura. Meglio in fase difensiva che in fase di spinta dove non si vede praticamente mai.(Dal 22'stEntra con grinta, basta e avanza)Chi si aspettava grinta e carattere dal centrocampista finlandese è rimasto profondamente deluso. Il derby ha messo in mostra un giocatore senza mordente che svolge il compitino(37'st: Entra nel finale contribuendo alla vittoria della squadra)Nessun risveglio dal giocatore più chiacchierato della rosa in tema di mercato. L'essere sulla bocca di tutti ed una condizione fisica precaria non lo aiutano. A 10' dal termine viene chiamato in panchina(Dal 36'stEntra e si mette al servizio della squadra)Se deve correre non gli si può imputare nulla, se deve impostare risulta impreciso e poco proficuo. Ma per oggi basta anche cosìParte trequartista e finisce esterno destro di centrocampo. Si salva per la grinta sulla quale non si può discutere.Lento e impacciato rispetto alle ultime prestazioni. Probabilmente accusa un po' di fatica ma in area di rigore è un cecchino.Lotta e corre come un leone. Si danna l'anima più di tutti. Sfortunato sul palo colto nel primo tempo ma è l'anima del Brescia in tutto e per tutto. LeoneAll.: Si affida allo zoccolo d'uro della rosa, quella che lo scorso anno con Corini ha conquistato la promozione. Fa bene e trova la prima vittoria della sua gestione con il Brescia.