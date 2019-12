Brescia-Lecce 3-0



Alfonso 6,5: In campo a sorpresa per l’indisponibilità di Joronen dimostra la sua affidabilità tra i pali. Secondo gettone in Serie A con due parate importanti nella ripresa. Il compagno finlandese rimane il titolare ma il Brescia può contare anche su di lui.



Mateju 6: Altra buonissima prestazione del laterale ceco. Dimostra di meritare il posto sottratto a Martella: corsa e duttilità tattica al servizio della squadra.



Chancellor 7: Segna il suo primo gol in Italia mettendo in rete da pochi passi l’assist di Spalek sventolando al pubblico di casa la bandiera del Venezuela. Di testa le prende praticamente tutte. In difesa guida con grande padronanza il reparto.



Mangraviti 6: Vince il ballottaggio con Magnani e ripaga la fiducia annullando Lapadula. Vince quasi tutti i duelli fisici: un segnale importante per la sua crescita e quella del Brescia che ha un uomo in più in difesa sul quale fare affidamento.



Sabelli 7.5: Solita grande spinta in fase di possesso palla. Grandi miglioramenti anche in fase di non possesso con chiusure importanti al momento giusto. Fornisce con caparbietà l’assist per il 2-0. E’ senza ombra di dubbio il migliore in campo.



Bisoli 7: Motorino inesauribile in mediana. Prezioso in fase di copertura in difesa, altrettanto nelle ripartenze. Non lesina, come da tradizione, sortite in fase d’attacco. Dolce e delizioso l’assist per Spalek.



Tonali 7,5: Altra grande prestazione del gioiello di casa Brescia. Pulisce ogni situazione negativa trasformandola in ripartenza per i suoi. Dai suoi piedi parte ogni azione della squadra di Corini. E’ sempre al posto giusto al momento giusto. Fondamentale.



(35’st Viviani 6 Esordio in Serie A da ricordare con una vittoria speciale in chiave salvezza).



Ndoj 5,5: Sbaglia molto in fase di impostazione. A volte la sua superficialità in alcune giocate fa arrabbiare il pubblico di casa. Colpito duro alla caviglia alza bandiera bianca.



(Dal 28’pt Spalek 6,5: Entra e fornisce l’assist a Chancellor. Nella ripresa mette dentro l’assist di Bisoli: non gli si può chiedere fantasia perché non è nelle sue corde ma la quantità è comunque importante ai fini del raggiungimento del risultato).



Romulo 6,5: Le sue accelerazioni e i suoi inserimenti sono una spina del fianco nella difesa del Lecce. Segnali importanti di ripresa anche se sbaglia qualche occasione di troppo occasioni da gol nella ripresa.



Balotelli 6,5: Accende la luce con aperture strappa applausi ma si spegne alla distanza iniziando una personale partita contro Liverani. Nella ripresa cerca con insistenza il gol personale senza trovarlo. In continua crescita.



Torregrossa 6,5: Segna il suo primo gol in Serie A approfittando di una topica clamorosa del Lecce. Il solito lottatore, il solito punto di riferimento della squadra. Nella ripresa avvia l’azione del 3-0.



(25’st Martella 6: Corini lo getta nella mischia per dare sostanza alla squadra sul 3-0).



All. Corini 7: E’ il vero artefice della rinascita di questo Brescia. La squadra gioca con la grinta del suo tecnico, con la tenacia del suo condottiero. Il suo ritorno è coinciso con un cambio radicale di marcia delle rondinelle. Sei punti in tre gare…la corsa salvezza è lanciata.