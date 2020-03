Sassuolo-Brescia 3-0







Joronen 5: non può nulla sui tre gol subiti. Bel volo nella ripresa sulla punizione di Locatelli.



Sabelli 6: puntuale e quasi insuperabile nel duello con Boga. Per un tempo. Nella ripresa subisce il calo collettivo e la vendetta dell’esterno neroverde.



Chancellor 4,5: giornata nera per lui, tra una respinta fatale sui piedi di Defrel nel primo tempo, lisci e dormite varie nel secondo.



Papetti 6: buonissimo primo tempo, al debutto in Serie A per questo 2002. Nella ripresa cede progressivamente con tutta la squadra. Boga lo secca sul 3-0.



Martella 6: prende le misure a Berardi per una mezz’ora, poi però entra Defrel al posto del capitano neroverde, e la musica cambia. Il francese è meno prevedibile.



Bisoli 6,5: pericoloso al nono minuto, dal limite dell’area. Finché resta lui in campo la squadra soffre meno.



(dal 21’ s.t. Skrabb 5,5: quando entra lui, López passa al 4-4-2. Il tracollo per le rondinelle)



Dessena 6: fa tutto il possibile per sostituire Tonali. Quello che può. E per un tempo oscura Djuricic.



Bjarnason 6: un onesto centrocampista, che lavora bene e copre il possibile per un tempo, ma che poi gradualmente sparisce.



Zmrhal 6: fa la guardia a Locatelli per tutto il primo tempo. Con un colpo di testa sfiora il gol attorno al 40’. Quell’ultima parata di Consigli condanna il Brescia



Aye 5: troppo impalpabile in fase offensiva, segue almeno come un’ombra Bourabia.



(dal 12’ s.t. Torregrossa 6: entra per dare la scossa e un po’ di casino lo crea, là davanti)



Balotelli 5: fino al minuto 35 non si sente quasi, poi si accende e impegna due volte Consigli nel giro di pochi secondi. Ma nella ripresa è un fantasma.



(dal 30’ s.t. Donnarumma 5,5: entra in campo quando ormai il Sassuolo è padrone del gioco)



All. López 5: squadra solida fino al primo gol (abbastanza fortuito) di Caputo. Nella ripresa però il Sassuolo dilaga. L’ingresso di Skrabb porta al 4-4-2, ma così López facilita il gioco tra le linee dei neroverdi.