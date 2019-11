Roma-Brescia 3-0



Joronen 5,5: Anomalo spettatore nel primo tempo in cui i tiri della Roma finiscono tutti fuori dallo specchio. Nella ripresa cade ai primi due affondi, poi si impegna a rendere meno amara la sconfitta con poca fortuna.



Sabelli 5,5: Aria di casa per il terzino che deve vedersela con Kolarov. Il duello è acceso, e Sabelli non molla un centimetro pur concedendo qualche discesa pericolosa al serbo. Nella ripresa però perde ai punti e crolla quando entra Under.



Cistana 5,5: Una delle poche note liete del Brescia finora. Il difensore azzurro spazza via dall’ area bresciana più di un tentativo di nubufragio e tiene lontano dall’area Dzeko per quasi un’ora. Sfortunato quando devia in porta il colpo di testa di Smalling. Poi è buio pesto.



Chancellor 5: Più fisico e meno brillante rispetto a Cistana. Paga nel secondo tempo la differenza di ritmo con gli avversari.



Martella 5,5: Sin troppo intraprendente nella ripresa quando abbassa il piede sull’acceleratore dopo un primo tempo di grande attenzione su Zaniolo. Finisce per concedere troppo.



Bisoli 5: Più attento a tampinare Kolarov e Kluivert che a provare a fare male alla Roma. Castigato. (39’st Morosini ng)



Tonali 6: La vera stella di questo Brescia si fa vedere poco, ma quando alza il braccio è un maestro d’orchestra di precoce esperienza.



Romulo 5: Perde il duello tutto polmoni con Veretout. Non basta correre a perdi fiato.



Ndoj 5: Ha il merito di trovare il primo tiro in porta di una partita da copertina sulle gambe. Per il resto non brilla. (17’st Zmrhal: innocuo)



Donnarumma 5,5: Ha smarrito la via del gol e se ne divora uno enorme al 43’ di testa. Resta il pericolo maggiore del Brescia, ma ha bisogno di una spalla all’altezza.



Torregrossa 4,5: Il capitano torna titolare, ma Smalling gli fa pesare la differenza di categoria rendendolo praticamente innocuo. Siamo sicuri non sia meglio un Balotelli svogliato? (25’st Aye 6: prova ad allungare la manovra, e trova pure il gol ma la tocca di mano).



Grosso 5: Coraggioso nel mettere in castigo Balotelli, ma il suo Brescia è più timido di una liceale al primo ballo. Urgono idee. Fin qui si è visto davvero poco, e i tifosi già rimpiangono Corini.