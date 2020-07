Lecce-Brescia 3-1



Joronen 5,5: qualche errore sui gol, limita i danni con alcune parate



Sabelli 5,5: commette il fallo su Donati che provoca la punizione con cui gli avversari passano in vantaggio,



(dal 6' s.t. Semprini 5,5: lascia troppi buchi dalla sua parte nei contropiedi subiti)



Chancellor 5: si fa trovare pronto sui cross ma paga l’errore di reparto sul secondo gol



(dal 1’ s.t. Gastaldello 5,5: cerca di portare maggiore sicurezza al reparto ma prende parte agli errori difensivi)



Papetti 4,5: dopo un inizio promettente è colpevole del gol che sblocca l’incontro facendosi sfuggire Lapadula. Compie altri errori in copertura.



(dal 38' s.t. Matheju sv)



Mangraviti 5,5: resta bloccato in difesa senza spingere, prestazione anonima.



(17' s.t. Bjarnason 5: viene anticipato da Tachtsidis dando il là al gol che chiude l’incontro)



Zmrhal 6: qualche buon inserimento in area per rendersi pericoloso



Tonali 6: qualche giocata interessante ma senza eccedere.



Dessena 6: segna il gol per accorciare le distanze su mischia in area.



Martella 5,5: prova incolore senza mai pungere.



Torregrossa 6,5: è lui il più ispirato in attacco.



Donnarumma 5: si vede poco, prova qualche scambio con il compagno di reparto ma non porta a nulla



(dal 1’ s.t. Ayè 6: il suo ingresso porta maggiore vivacità all’attacco)





All. Lopez 5: subisce due gol nel primo tempo con errori difensivi e l’attacco fa davvero poco con il solo Torregrossa a dare vivacità. La squadra reagisce nella ripresa grazie all’ingresso di Ayè ed il calo del Lecce ma dopo il gol di Dessena un altro errore difensivo taglia le gambe ai suoi.