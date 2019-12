Brescia-Sassuolo 0-2



Alfonso 5: Seconda partita consecutiva da titolare per il portiere della promozione: sul gol di Traorè chiude male il primo palo. Nella ripresa subisce il secondo con un tiro deviato di Caputo. Anche in questo caso non pare troppo reattivo.



Mateju 5: In difficoltà contro Berardi per tutto l’arco della partita. Nell’occasione del gol di Traorè si fa trovare fuori posizione. Un passo indietro rispetto alle gare precedenti.



Chancellor 5,5: Soffre la velocità dell’attacco del Sassuolo. La sua stazza lo aiuta sulle palle alte, non sull’agilità dove paga dazio.



Castana 6: Della difesa è quello che soffre meno e si vede anche meno. Rientra dalla squalifica facendo il suo senza demeritare. Nella ripresa sfiora il gol.



Sabelli 6,5: E’ in gran forma e si vede anche in occasione della gara con il Sassuolo. E’ ovunque sia in attacco che in difesa. Straripante.



Bisoli 6,5: Un moto perpetuo senza sosta. E’ l’uomo più pericoloso in fase d’impostazione: serve due assist nel primo tempo a Spalek e Balotelli non sfruttati alla perfezione dai compagni.



Tonali 6: Leggermente in flessione rispetto alle ultime uscite. E’ comunque uomo d’ordine della mediana. Dove non arriva ad impostare durante le fasi di gioco ci riesce con calci piazzati molto interessanti.



Romulo 6: Gioca in posizione d’interno di centrocampo dovendo limitare molto i suoi inserimenti. Un fattore limitante ma nel complesso gioca una buona partita.



Spalek 5,5: Dopo la buona prestazione contro il Lecce viene proposto dal primo minuto. Corsa e spirito d’abnegazione non gli mancano ma dimostra lacune importanti già emerse anche nella scorsa stagione.



(Dal 19’st Ndoj 5: In campo con una caviglia malconcia dopo il brutto colpo rimediato contro il Lecce. Non lascia traccia…)



Balotelli 6: Altra gara in crescita per Super Mario. Lavora per la squadra senza lesinare l’azione in proprio. Nel primo tempo gli viene annullato un gol per questione di centimetri. Nella ripresa fallisce la rete per questione di centimetri. Esce tra gli applausi.



(Dal 32’st Matri Sv: entra e fornisce un assist al bacio per Donnarumma non sfruttato a dovere)



Torregrossa 5: Nel primo tempo lavora molto di fisico conquistando falli ma sbaglia molto in fase di costruzione. Pegolo gli nega il gol con una bella parata su colpo di testa.



(Dal 26’st Donnarumma 5: In campo a partita chiusa: sbaglia un gol solo davanti al portiere dimostrando il suo momento nero)



All. Corini 6: Nulla da recriminare alla squadra sotto il profilo dell’impegno e della tenuta del campo. Dove deve recriminare è nella lettura della situazione del gol del Sassuolo e nella scarsa capacità realizzativa degli attaccanti.