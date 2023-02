Giornata di presentazione in casa Brescia per il nuovo arrivato Adryan Oliveira Tavares: questo un passaggio delle sue dichiarazioni.



“Sono molto contento di essere qui per la fiducia che ho ricevuto dal direttore sportivo. La squadra ha tanta qualità e voglio dare una mano. Io mi trovo molto bene da trequartista. Questa situazione mi stimola, è molto simile al mio primo arrivo a Cagliari. Dovremo lavorare ancora di più. Io non penso di essere l’eterna promessa, mi esprimo sempre al massimo. Quando ero più giovane si aspettavano tanto da me ma non sempre le cose vanno come ci si attende. Sbagliamo nella vita ma reagiamo il prima possibile. Per quanto riguarda la mia esperienza al Sion, avevo lasciato una figlia in Brasile e la mia testa non era a posto. Adesso sono al 100% entusiasta. Il mio momento è adesso, arriverà il momento di essere convocato. Io mi sono allenato in Portogallo con i miei preparatori per due mesi. Poi sono andato in Brasile per il capodanno e mi sono allenato lì. Quando è arrivata la proposta del Brescia ho accettato immediatamente“.