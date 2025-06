Brescia, l'idea della sindaca per salvare il club: incontro con Ospitaletto, Feralpisalò e Lumezzane. I tifosi: "Nessuna fusione"

Getty Images

Dopo 114 anni di storia ilrischia di ripartire dall'Eccellenza.non ha versato iper adempiere alle scadenze entro il 6 giugno, la data limite posta dallaE così si fa sempre più concreta l'ipotesi di una ripartenza dai dilettanti. Anche se in aiuto della società è intervenuta l'amministrazione locale.La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha convocato altri tre club professionistici presso Palazzo Loggia per cercare di trovare un accordo e far rilevare a uno di loro ilLaavrebbe già declinato, mentre rimane la strada dele dell'Il quale, sul proprio sito, ha confermato l'incontro: "In relazione a notizie circolanti sui social e su siti online relativamente alle vicende del Brescia Calcio il Presidente dell’Ospitaletto Franciacorta Giuseppe Taini conferma di aver ricevuto dalla Sindaca di Brescia Laura Castelletti il preannuncio di una convocazione, cui ha dato la disponibilità, presso Palazzo Loggia nel weekend, unitamente ai Presidenti della Feralpi Salò e del Lumezzane Calcio. Ogni altra ricostruzione, illazione o notizia, per quanto riguarda l’Ospitaletto Franciacorta è destituita di fondamento".

I tifosi delperò, non ci stanno e con un lungo comunicato, scritto il 6 giugno e pubblicato sulla pagina Instagram Utrasbs1911, hanno espresso tutto i loro dissenso per questa decisione. Ecco un estratto: "Nessuna fusione! Lottiamo per il nostro nome!". In questo momento così tragico, la visione peggiore per "salvare" la storia della nostra amata Leonessa sarebbe proprio legata alla fusione con altri Club. Chissenefrega dei 114 anni di storia del Brescia, già compromessi neglli ultimi dieci anni da retrocessioni, ripescaggi, fallimenti evitati per un soffio, fallimenti effettivi, che, evidentemente, non sono serviti a rinsavire certe menti occulte. Chissenefrega, pi, della storia della altre società bresciane, considerate "piccole", nonostante abbiano da insegnare in quanto programmazione e professionalità".