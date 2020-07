L'allenatore del Brescia, Diego Lopez, ha commentato così il ko per 6-2 ottenuto contro l'Atalanta nel derby ai microfoni di Sky Sport.



SECONDE LINEE - "Oggi era una partita sulla carta difficile, anche perché hanno giocato molte seconde linee. Bisogna migliorare, perchè in Serie A anche le seconde linee son brave, ma solo se le fai girare".



SPAL - "Abbiamo preso subito un gol lasciando molto spazio, dobbiamo dimenticare questa partita e pensare alla Spal di domenica per vincere. È tutto anomalo, si sta giocando ogni tre giorni, va tutto veloce e c'è poco tempo per analizzare gli errori. Bisogna lasciar meno spazio".



SEI GOL - "​La squadra non si è arresa, sono bravi perché l'Atalanta ha fatto gol a tutti. Dobbiamo essere forti mentalmente, dispiace molto prendere sei gol ma li abbiamo subiti e bisogna cercare di far meglio".



FUTURO - "È normale che fai queste partite fino alla fine è difficile ricominciare, se le perdi tutte. So come funziona, bisogna far meglio"