Al termine del match contro il Genoa, il tecnico del Brescia Diego Lopez ha parlato a Sky: "Credo che non ci sia bisogno di commenti. Il problema è che noi lo abbiamo visto subito. Non c'è stato rigore ma l'errore dell'arbitro. Nel momento in cui si dà il rigore c'è anche il VAR e questo è un secondo errore. Noi stiamo cercando di rimetterci in gioco ed era importantissimo vincere per noi".