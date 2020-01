Brescia-Milan è l’anticipo del venerdì sera della 21esima giornata di Serie A. Di seguito tutti gli episodi da moviola del match analizzati dalla redazione di Calciomercato.com:



BRESCIA-MILAN Venerdì 24 gennaio, ore 20.45



VALERI di Roma

BINDONI – PRENNA

IV: GIUA di Olbia

VAR: DI BELLO

AVAR: LONGO



83' Gol annullato a Castillejo: lo spagnolo ribadisce in rete da pochi passi sugli sviluppi di un tiro di Kessi, ma sulla conclusione dell'ivoriano Ibrahimovic, che partecipa all'azione, è in fuorigioco.



62’ Giallo per Bennacer, che stende Dessena in ripartenza.



55’ Gol annullato al Brescia: Tonali calcia da fuori area, Torregrossa devia il pallone in rete, ma l’attaccante bresciano è in fuorigioco. Gol correttamente annullato.



36' Hernandez ammonito per un intervento in ritardo su Sabelli. Il terzino del Milan, in corsa, non toglie il piede nel contrasto. Giallo corretto.



29’ Kjaer in ritardo su Torregrossa: il Brescia chiede il secondo giallo, l’arbitro concede il fallo ma non l’ammonizione al centrale del Milan. Intervento al limite, ma è corretta la decisione dell’arbitro di non punire con il secondo giallo Kjaer.



21’ Giallo a Sabelli per un fallo di Bennacer: intervento in ritardo del difensore sul centrocampista rossonero, ammonizione corretta.



2’ Giallo a Kjaer, che ferma da ultimo uomo Torregrossa. L’arbitro lo ammonisce perché il fallo avviene nella metà campo del Brescia, quindi non in una circostanza di chiara occasione da gol.



1’ Ibrahimovic tira addosso a Bisoli: il pallone colpisce il braccio del centrocampista del Brescia che però è attaccato al corpo.