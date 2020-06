Nuovo capitolo nello scontro tra il Brescia e Mario Balotelli, destinato sempre più a risolversi in una disputa in tribunale: l'attaccante non si è presentato alla seduta odierna delle 9. Ieri sera Balotelli si era recato regolarmente a Torbole ed era stato sottoposto a test atletici ma, riferisce Ansa, questa mattina una nuova assenza non concordata con il club.



LA SITUAZIONE - Il Brescia aggiungerà dunque anche quest'ultimo episodio al pacchetto di contestazioni già effettuate in risposta alla diffida con cui Mario chiedeva il reintegro in gruppo. Il giocatore non vuole la rescissione che la società a provato a proporgli e dunque, se il club di Cellino vorrà portare avanti questo progetto, si dovrà ricorrere alle vie legali. Intanto, attesa per questa sera: Balotelli ha un'altra seduta fissata alle 19, si presenterà?