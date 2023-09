Oltre a Buchel dell'Ascoli e al duo Paghera-Proietti della Ternana, il Brescia guarda anche a un altro possibile rinforzo per il centrocampo. Si tratta di Tommaso Arrigoni, classe '94 in forza al Como. A fare il punto della situazione è il quotidiano lariano La Provincia che sottolinea come non risultino al momento contatti fra le due società.