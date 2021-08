Rodrigo Palacio va al Brescia. L'attaccante, che ha terminato la sua esperienza al Bologna, riparte dalla Serie B e da Filippo Inzaghi che si è speso in prima persone per El Trenza. Visite mediche in mattinata per l'ex Boca Juniors, Genoa e Inter, che segna in Italia dal 2009: 38 gol col Grifone, 58 con l'Inter, 20 coi felsinei. Ora una nuova avventura, in un nuovo campionato, nello stesso Paese. A 38 anni con la medesima fame di gol di quando indossava la maglia degli Xeneizes.