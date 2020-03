La sua prima stagione in Serie A, dopo il grande clamore mediatico della scorsa estate che il talento porta con sé, potrebbe concludersi anzitempo per lo stop al campionato imposto dall’emergenza coronavirus. Eppure Sandro Tonali è consapevole di avere un futuro radioso davanti a sé. Le buone prestazioni con il Brescia, tra Serie A e B, gli sono valse la chiamata della Nazionale Maggiore di Roberto Mancini, ma soprattutto le attenzioni dei maggiori club europei. Il classe 2000 del Brescia, infatti, potrebbe presto infiammare il calciomercato del 2020. Gli analisti, in tal senso, hanno pochi dubbi: la Juventus la spunterà su tutte. La quota di un possibile approdo in bianconero di Tonali (entro il 31 agosto 2020) si gioca infatti a 4,50, al pari di una sua permanenza a Brescia. Del resto le voci riguardo un interessamento di Fabio Paratici nei suoi confronti si susseguono da tempo. L’Inter (quotata a 6,00) potrebbe giocare il ruolo di outsider insieme a Manchester United (7,50) e Napoli (9,00). Più staccate e meno credibili le alternative che portano a Milan e Fiorentina (12,00), oltre a quelle rappresentate da Roma, Chelsea e Monaco (16,00). Più che improbabile, vista la quota posta a 20,00, l’approdo al Manchester City, al Barcellona, alla Lazio o al Paris Saint Germain.