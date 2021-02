Sono ore di preoccupazione in casa Brescia con la Guardia di Finanza che sta facendo dei controlli incrociati in queste ore a carico del Presidente Massimo Cellino. Gli agenti della GdF hanno infatti perquisito la sede della società lombarda in via Solferino, in città.



Ulteriori perquisizioni sono in corso anche nella casa del presidente Cellino a Padenghe sul Garda. Il proprietario del Brescia sarebbe iscritto nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta per reati fiscali legati alle sue attività.