Un nuovo possibile scenario per il futuro di Mario Balotelli. Dopo il mancato incontro di qualche giorno fa, quando il presidente del Brescia Massimo Cellino non si era presentato in sede, i due potrebbero presto avere un faccia a faccia. È quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, che spiega come i due potrebbero optare per una risoluzione consensuale anticipata.



Negli ultimi giorni la situazione era definitivamente precipitata, con la mancata presenza di Supermario all'allenamento e con le parole del patron delle Rondinelle: "È un ragazzo particolare, che con la testa non è più qui con noi lo do per scontato. C'è un po' di delusione, forse anche lui sarà deluso.... Non è stata un'operazione mediatica, ma puramente tecnica. Avrebbe potuto darci un contributo importante. Io pensavo, perché gli voglio bene, che a Brescia si creasse un qualcosa di nuovo per lui. Siamo delusi".