Simone Romagnoli, difensore del Brescia, parla in conferenza stampa: "Mi fa molto piacere avere la stima e la fiducia della società e del direttore, si tratta di elementi che sono stati determinanti per mia scelta di venire a Brescia. Qui ho trovato una bella squadra, fatta di giovani con tanta voglia di fare, che un po’ mi ricorda quella della promozione in A con il Carpi. Cosa occorre per vincere? Prima di tutto la voglia di vincere e l’unità d’intenti. Se la mentalità conta? Eccome, ma non lo dico io, lo dice la storia: avere la testa e lo spirito giusto è fondamentale per ambire ad una promozione...".