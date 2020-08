Romulo, centrocampista ex Brescia, parla ai microfoni di Sportitalia di Conte e dell'Inter: "Per me Conte è uno dei migliori allenatori al mondo. Ha fatto la storia a Torino, poi è subentrato Allegri che ha dato continuità vincendo tanto. Quello che fa Conte e che molti non capiscono è che tutela in ogni modo i suoi giocatori, e da calciatore la ritengo una gran cosa. Uno come lui ti dà la tranquillità di lavorare. Allegri è un gestore, è vicino ai giocatori in modo diverso. Una via di mezzo tra Conte e Carlo Ancelotti: non energico come il primo, non calmo come il secondo. Allegri ha portato la Juventus dove merita mantenendo calma e serenità nello spogliatoio".



SU TONALI - "Tonali è un grandissimo calciatore e sicuramente farà la differenza nel suo prosieguo. Ma Pirlo è stato un campione che ha vinto tantissimo".