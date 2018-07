Stefano Sabelli, terzino del Brescia, arrivato a inizio mercato dal Bari, si presenta ai suoi nuovi tifosi: "Sin dal mio arrivo ho percepito la voglia di calcio della piazza e la grande carica del presidente. Nell'aria c'è tanta voglia di tornare ad essere grandi: questa è una delle molle che ha fatto scattare in me la scelta di accettare di far parte di questo progetto. Sono molto soddisfatto del trasferimento a Brescia, anche se il mio pensiero va ai tifosi del Bari. Sono molto dispiaciuto per la città e i suoi tifosi. Ma ora devo pensare al Brescia...".