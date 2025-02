Brescia-Sampdoria, urlò "scimmia" ad Akinsanmiro: daspo per una signora quarantenne

Getty Images

purtroppo, non passerà alla storia per motivi tecnici o calcistici, ma per episodi extracampo. Durante la sfida al Rigamonti, il centrocampista blucerchiato Ebenezerera stato bersagliato da ululati razzisti già nel primo tempo. Dopo il gol di Coda, il giocatore aveva esultato mimando una scimmia, segnalando poi all'arbitro i cori discriminatori. Nonostante l’intervento dello speaker dello stadio, che aveva chiesto al pubblico di smettere per evitare l’interruzione del match, il direttore di gara ha deciso di ammonire Akinsanmiro per un’esultanza ritenuta provocatoria. Gli animi si sono così surriscaldati, costringendo mister Semplici a sostituire il giovane nigeriano al termine del primo tempo.

Nel post-partita, l’allora tecnico del Brescia,– successivamente esonerato dalle Rondinelle – aveva addirittura dichiarato di non aver sentito gli ululati. Tuttavia, la sua versione è stata smentita dal giudice sportivo, che ha sanzionato il club lombardo con una multa di 12.000 euro per “il coro discriminatorio che ha coinvolto circa l'8% della curva”, ovvero circa duecento tifosi. La Sampdoria ha ribadito di non voler lasciar cadere la questione e ha già studiato alcune iniziative contro il razzismo, con altre in fase di valutazione insieme al Comune di Genova, come riportato da Il Secolo XIX.

A oltre un mese dai fatti del Rigamonti, è arrivato anche un provvedimento ufficiale: un Daspo di cinque anni per una, identificata mentre urlava l'epiteto “scimmia” al momento della sostituzione del ragazzo ventenne. La tifosa, segnalata dalla Polizia di Stato grazie alle testimonianze di altri spettatori presenti sugli spalti, rischia ora da uno a tre anni di reclusione e una multa fino a 40.000 euro in caso di violazione del divieto di accesso agli stadi.